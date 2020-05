जानिये किसने खींची है सानिया मिर्जा और बेटे इज़हान की ये ‘सबसें सुंदर फोटो’!

टेनीस स्टार सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे इज़हान के साथ एक फोटो शेयर की है। फोटो के साथ सानिया ने लिखा है, ‘द मोस्ट ब्यूटीफूल पिक्चर….’! वाकई, मां-बेटे की फोटो इतनी सुंदर और आकर्षक है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सानिया के प्रशंसकों ने इसे हाथों-हाथ लिया है।

My boy ❤️ Thank you @avigowariker for capturing the most beautiful picture .. now you have become my forever and ever fav 😘😉 #PostPackupshot pic.twitter.com/YVDW3fsPXX

— Sania Mirza (@MirzaSania) May 6, 2019