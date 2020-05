आखिरी ओवर में योर्कर पर योर्कर डाल लसीथ मलिंगा ने दिलाया मुंबई इंडियन्स को IPL2019 का खिताब

रविवार की शाम दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिये रोमांचक रही। आईपीएल 2019 का फायनल मुकाबला मुंबई इंडियन्स और चैन्नई सुपरकिंग्स के बीच खेला गया। अंबानी परिवार की मुंबई इंडियन्स ने बेहद रोमांचक मुकाबले में महेन्द्र सिंह धोनी की चैन्रई को धूल चटाकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। मैच में मुंबई इंडियन्स की जीत के लिये टर्निंग पोईंट्स कई हो सकते हैं, लेकिन क्रिकेटीय कौशल की दृष्टि से देखें तो तेज गेंदबाज लसीथ मलिंगा की फैंकी गई आखिरी ओवर ने ही मैच रोहित शर्मा की झोली में डाला।

क्रिकेट में जहां तक गेंदबाजी का संबंध है, तेज गेंदबाजों के लिये सबसे कारगर हथियार होता है योर्कर गेंद डालना। सीधे पैर के पास टप्पा खाने वाली यह गेंद सही सटीक गिरती है, तो बल्लेबाज के पास किसी तरह अपना विकेट बचाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता। या तो गेंदबाज बोल्ड होता है या एलबीडबल्यू। लेकिन यह भी सच है कि योर्कर गेंद डालना मुश्किल भी है। हर कोई गेंदबाज परफेक्ट योर्कर नहीं डाल सकता। एकाद योर्कर ओवर में डालदे, तो भी बार-बार योर्कर डालना कठिन होता है। यदि गेंद थोड़ी भी ईधर-उधर चली गई, बल्लेबाज उसे फूलटॉस गेंद बनाकर सीमा रेखा के पार पहुंचा सकता है।

Unprecedented scenes from Hyderabad as @mipaltan became #VIVOIPL champs for the 4⃣th time!

Lasith Malinga showing his true class in the last over 😎#MIvCSK pic.twitter.com/ZzVK0KHx5O

— IndianPremierLeague (@IPL) May 12, 2019