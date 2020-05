जानिये एथलीट दुत्ती चंद का नाम अर्जुन एवार्ड के लिये क्यों नहीं प्रस्तावित हुआ

भारत की मशहूर धाविका दुत्ती चंद का नाम अर्जुन एवॉर्ड के लिये नहीं भेजा जा सका है। इस संबंध में स्वयं एथलिट दुत्ती चंद का कहना है कि उन्हें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार अर्जुन एवॉर्ड के लिये जिन नामों पर विचार किया जाना है उस सूची में से उनका नाम हटा दिया गया है। इसका कारण यह है कि सरकार ने उनका नाम आगे बढ़ाने में देरी कर दी।

दुत्ती चंद ने मीडिया को बताया कि जिस समय अर्जुन एवॉर्ड के लिये नाम भेजे जाने की फाईल तैयार की जा रही थी, उसी समय चुनाव आ गये ओर चुनाव के चक्कर में उनके नाम वाली फाईल यूं ही धूल खाती पड़ी रह गई और निर्धारित तिथि निकल गई।

इस संबंध में दुत्ती चंद ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलकर उनसे इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। दुत्ती चंद की मांग है कि मुख्यमंत्री केंद्रीय खेल मंत्री से संपर्क करके उनके नाम न भेजे जा सकने का कारण स्पष्ट करते हुए नये सिरे से उनकी फाईल को आगे बढ़ाएं।

Sprinter Dutee Chand on Arjuna Award: I showed him my medals & requested him to send my name once again, after consulting with the Sports Minister. He told me that he will send the file and talk to him about me. He told me to focus on training and competition. https://t.co/M601896bCd

— ANI (@ANI) July 27, 2019