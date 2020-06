ISSF विश्व कप में भारत की इलावेनिल ने 10 मीटर राइफल में मिला गोल्ड मैडल

भारत की इलावेनिल वालारिव ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में अपने शानदार प्रदर्शन से स्वर्ण पदक जीता है। वरिष्ठ स्तर पर वालारिवन का यह पहला साल है। उन्होंने बुधवार को मजबूत प्रदर्शन के साथ 251.7 अंक बनाए और स्वर्ण पदक अर्जित किया। देश की स्टार शूटर अंजुम मुदगिल और अपूर्वी चंदेला पदक जीतने में नाकाम रही थीं। दोनों खिलाड़ी 6 वें और 11 वें स्थान पर रहे।

20 साल के वालार‌िवन चंदेला और अंजलि भागवत के बाद आईएसएसएफ विश्व कप के 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गई हैं। इसीलिए चीनी ताइपे यिंग-शिन लिन को एक कोतो और दूसरे कोतो को ईरान से जीत मिली।

