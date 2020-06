ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का सोंग हुआ रिलीज़, देखें वीडियो

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा विश्व कप 2015 के लिए आधिकारिक गीत जारी कर दिया गया है। ब्रिटिश के एक बैंड द्वारा बनाए गए इस गाने को स्टैंड बाय नाम दिया गया है। ब्रिटेन वर्तमान में चर्चा में आई सिंगर लोरिन और रुडीमेंटल बैंड द्वारा इस गाने को बनाया गया है। यह गीत 30 मई से शुरू होने वाले विश्व कप मैचों के दौरान मैदान और शहर में होने वाले विश्व कप से संबंधित कार्यक्रमों में बजाया जाएगा। आईसीसी के अनुसार, यह गीत यूनाइटेड किंगडम की सांस्कृतिक विविधता के जश्न का प्रतिनिधित्व करता है। गौरतलब है कि आईसीसी विश्व कप का पहला मैच इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच केनिंग्टन ओवल में खेला जाएगा। देखें गाने का वीडियोः

