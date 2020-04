युवी ने की भविष्यवाणी : ये खिलाडी बनेगा २०१९ विश्वकप में प्लेयर ऑफ़ दी सीरीज

२०११ के विश्वकप का स्टार खिलाडी और मैन ऑफ़ द सीरीज, भारतीय टीम के पूर्व हरफ़नमौला खिलाड़ी युवराज सिंह ने हाल-फ़िलहाल में चल रहे क्रिकेट विश्वकप २०१९ को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है।

थोड़े दिन पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके युवराज का स्टारडम आज भी कायम है। हाल में ही हुए भारत-पाकिस्तान मैच के बाद युवराज ने टीम इंडिया के भरोसेमंद ओपनर रोहित शर्मा को लेकर एक खास ट्विट किया है।

Chatting to Rohit at ipl time ! Discussion about getting starts but not getting big runs , and I was like you don’t know what lies ahead of you it’s happening for a reason ! Same words told to me by @sachin_rt before 2011 wcup , my mos of 2019 prediction from india @ImRo45

— yuvraj singh (@YUVSTRONG12) June 16, 2019