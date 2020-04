इंग्लैन्ड के सामने भारत की हार पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया रही

रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की श्रंखला का अंत हुआ। इंग्लैंड ने भारत के सामने 338 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन भारतीय टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। इस मैच में हार से भारतीय प्रशंसकों को बहुत निराशा हुई, लेकिन सबसे बड़ा दर्द पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशंसकों को हुआ।

भारतीय टीम की हार के बाद पाकिस्तान में ट्विटर पर #fixed, @dhoni, #IndiavsEngland शीर्ष पर ट्रेंड करने लगा। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान अब केवल एक मैच खेलने वाली है, जिसमें उसे किसी भी हाल में जीतना है। इसके अलावा, पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने का रास्ता अन्य टीमों के प्रदर्शन पर आधारित है। अगर भारत रविवार को इंग्लैंड को हरा देता है, तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता।

इंग्लैंड की जीत के साथ, अब पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग असंभव है। रविवार को पाकिस्तानी प्रशंसक भारतीय टीम के चार और छै पर जश्न मनाते नजर आए। लेकिन जब भारतीय टीम हार गई, तो उन्होंने इसे फिक्सिंग कहना शुरू कर दिया।

अगर आप सोशल मीडिया पर नज़र डालेंगे तो आपको एहसास होगा कि भारतीय टीम की हार से पाकिस्तान कैसे दुखी है:

