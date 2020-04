विश्व कप : मैनचेस्टर में ‌खिलाड़ियों के साथ मस्ती करते दिखे रणवीर सिंह

लंदन (ईएमएस)। भारत और पाकिस्तान के बीच मैनचेस्टर में मुकाबले के बीच ही शिखर धवन और बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आई है। इस तस्वीर को आईसीसी (आईसीसी) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से साझा किया है। इन दोनों की इस तस्वीर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं।

https://twitter.com/cricketworldcup/status/1140195941082906625

इस तस्वीर में धवन और रणवीर मजाकिया अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने इस दौरान जमकर ठहाके लगाए। धवन अंगूठे में चोट लगने के कारण इस इस मैच से बाहर हैं। धवन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अंगूठे में चोट लग गई थी। अभी टीम प्रबंधन की देखरेख में धवन का इलाज चल रहा है। धवन के बैकअप के तौर पर बल्लेबाज ऋषभ पंत को बुलाया गया है हालांकि, अभी वो टीम से नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि धवन को अभी बाहर नहीं किया गया है।

मैच से पहले रणवीर मैदान में कुछ इस अंदाज में कमेन्टरी करते भी दिखे।

https://twitter.com/BCCI/status/1140193863874879488

वहीं विरेन्द्र सहवाग के साथ भी रणवीर ने पल को कैमरे में कैद किया।

https://twitter.com/BCCI/status/1140172447083372544

मैदान में अपने जलवे दिखाने के बाद कमेन्टरी बॉक्स में फिरकी डाल रहे हरभजन सिंह के साथ रणवीर सिंह।

No rain means full game today india vs Pakistan… let’s do it INDIA make it 7-0 kya bolta hai Lala @RanveerOfficial @StarSportsIndia @aajtak @ICC #gullyboys pic.twitter.com/n9IS0lLlII

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 16, 2019