विश्व कप के फाइनल में मैदान में घुसकर ये महिला कपड़े उतारने लगी

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप फाइनल में, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच दर्शकों की सांसे थम जाने वाला मैच खेला गया था। क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में इतना रोमांचक मैच शायद ही कभी खेला गया होगा। इंग्लैंड ने सोमवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में न्यूजीलैंड को हराकर विश्व कप अपने नाम कर लिया, साथ ही एक नया विश्व कप विजेता भी बन गए।

Failed streak attempt at the CWC final right infront of me. Advertising the same company as Champions League final streaker. Stewards sadly too quick today …. pic.twitter.com/NFbwgNWG3M — COYS NEWS (@Coys_News) July 14, 2019

हालांकि, फाइनल मैच में दोनों टीमों के प्रदर्शन के अलावा, एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। बात यह है कि एक महिला स्ट्रीपर ने मैच के दौरान मैदान में प्रवेश करने की कोशिश की। कुछ मिनटों के लिए, इस महिला ने सुरक्षा बलों को खूब परेशान किया।

Cricket World Cup final streaker is X-rated website owner's MUM! Elena Vulitsky, 47, grabbed by quick-thinking steward as she tries to emulate her son's girlfriend's success at the Champions League final pic.twitter.com/hUcigAFHPP — Lilian Chan (@bestgug) July 14, 2019

खबरों के मुताबिक, महिला स्ट्रीपर का नाम ऐलेना वुलित्सकी है, जो अडल्ट वेबसाइट के लिए घोषणा करती है। एक वयस्क वेबसाइट उनके बेटे की ही है। हालांकि, महिला को सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत पकड़ लिया और मैदान में सट्र‌िप करने का उसका प्रयास विफल हो गया।

My mom is crazy!!!!! pic.twitter.com/GuDfyM2aU2 — Vitaly Zdorovetskiy (@Vitalyzdtv) July 14, 2019

VITALYS MOM STREAKS CRICKET WORLD CUP #CWC19Final pic.twitter.com/sgOe1gujop — Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) July 14, 2019

यह महिला लोकप्रिय यूट्यूबर विटली डोरोवेट्स की मां है, जो एक वयस्क पोर्न फीडिंग वेबसाइट चलाता है। महिला स्ट्रीपर अपने बेटे की पोर्न वेबसाइट पर सबता ध्यान आकर्षित करना चाहती थी, और वह कुछ हद तक ऐसा करने में सफल रही। Witley Zdorovetskiy की माँ ने काले रंग का स्विमसूट पहना था और वह स्टैंड पर कूदकर पिच तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी। सुरक्षा बलों ने मुश्किल से उसे खेल को बाधित करने से रोका।

Streaker advertising adult website tries the same trick at the Cricket World Cup https://t.co/wq7yv5uzxw — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 14, 2019

कुछ महीने पहले, विटली की प्रेमिका किंस वोल्स्की भी चैंपियंस लीग के फाइनल में स्ट्रीपिंग द्वारा रातोंरात स्टार बन गई थी।