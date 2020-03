विश्व कप : भारत ने पिछली बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को दी 36 रनों से मात

शिखर धवन का शानदार शतक

लंदन (ईएमएस)। ओपनर शिखर धवन के शतक के बाद अच्छी गेंदबाजी का मुज़ाहिरा करते हुए भारत ने विश्व कप में लगातार दूसरी बार मजबूत टीम के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन कर ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हरा दिया।

It was a big match, and they stepped up! #TeamIndia bowl out Australia on the last ball of the game to win by 36 runs! Bhuvneshwar and Bumrah finish with three wickets each! #INDvAUS SCORECARD 👇 https://t.co/tdWyb7lIw6 pic.twitter.com/eJdfz947aK

— ICC (@ICC) June 9, 2019