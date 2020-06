क्या टॉम मूडी बनेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के अगले कोच?

टीम इंडिया के मुख्य कोच के लिए साक्षात्कार आज, जानिये कौन-कौन दे रहा है इंटर्व्यू

मुम्बई (ईएमएस)। कपिल देव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) आज शुक्रवार को भारतीय टीम के नये मुख्य कोच के लिए साक्षात्कार लेगी। नये मुख्य कोच के लिए छह उम्मीदवार मैदान में हैं। ये छह नाम हैं वर्तमान कोच रवि शास्त्री, न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हेसन, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर टॉम मूडी, पूर्व वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर कोच फिल साइमंस, टीम इंडिया के पूर्व मैनेजर लालचंद राजपूत और टीम इंडिया के पूर्व फील्डिंग कोच रॉबिन सिंह।

Maharashtra: Former cricketer Kapil Dev arrives at Board of Control for Cricket in India (BCCI) headquarters to conduct interview for Indian cricket team's head coach in Mumbai. He is a member of Cricket Advisory Committee (CAC) for appointing Head Coach for Indian cricket team. pic.twitter.com/SClqPg2p0M

— ANI (@ANI) August 16, 2019