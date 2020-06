क्रिस गेल द्वारा बीच मैदान बल्ले पर हैलमेट टांगना क्या संकेत है?

भारत के खिलाफ एक दिवसीय मुकाबले में बुधवार को कप्तान विराट कोहली द्वारा कैच आऊट होने के बाद पैवेलियन लौट रहे वेस्ट इंडिज के धूंआधार बल्लेबाज क्रिस गायले ने अपने सिर से हैलमेट निकाला और बल्ले पर कुछ इस मुद्रा में टांग कर चलने लगे, जैसे वे कुछ संकेत कर रहे हों। जानकारों का मानना है कि क्रिस गेल का ऐसा करना उनका एक दिवसीय मैचों से सन्यास लेने की घोषणा है। चुंकि क्रिस गेल पहले भी विश्व कप के बाद क्रिकेट से सन्यास लेने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में वे भारत के खिलाफ सीरिज खेलने को राजी हो गये थे। ऐसे में बल्ले पर हैल्मेट टांगना काफी नहीं होगा, उन्हें अपने मुख से इसका एलान भी करना होगा।

हालांकि सोशल मीडिया पर क्रिस गेल के इस संकेत को ही आखिरी मान कर उनके फैन्स और खेल विशेषज्ञों ने उन्हें बधाई देना भी शुरू कर दिया है।

कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि गेल ने अनूठे अंदाज में विदा ली। उन्होंने अपने आखिरी मैच में भी राज किया। बता दें कि इस मुकाबले में गेल ने ७२ रन बनाए जिसमें पांच छक्के शामिल थे।

Signs off in style. In his own inimitable style. Chris Gayle bossed in his last game too. #WIvIND

— Aakash Chopra (@cricketaakash) August 14, 2019