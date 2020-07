वेस्टइंडीज vs इंग्लैंड: जानिए क्यों मैच के पहले घुटनों पर बैठे सारे खिलाड़ी

कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में व्याप्त है। खेल के सभी मैच और टूर्नामेंट को रद्द या स्थगित कर दिया गया है। खिलाड़ी अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। अब जाकर 117 दिन बाद वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीमों के साउथेम्प्टन में अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट वापस आ गया है। इस मैच में खेलने से पहले दोनों टीमों ने रंगभेद के खिलाफ शपथ ली। रंगभेद पिछले कुछ दिनों में एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति की मौत के बाद दुनिया भर में ब्लैक लाइव्स मैटर ’अभियान चल रहा है।इसी अभियान के तहत साउथेम्प्टन में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने उनका समर्थन किया। मैच शुरू होने से ठीक पहले इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अपने घुटनों पर बैठ गए और अपने दाहिने हाथों को ऊपर उठाया। इस बीच वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने अपने दाहिने हाथों पर काले दस्ताने पहने।

आपको बता दें साउथेम्प्टन टेस्ट से पहले वेस्टइंडीज के महान माइकल होल्डिंग ने रंगभेद के खिलाफ एक बड़ा संदेश दिया था। होल्डिंग ने बुधवार को कहा कि अश्वेत जाति को “अमानवीय” बना दिया गया है और उनकी उपलब्धियों के इतिहास को समाप्त कर दिया गया है। “समाज से पूरी तरह से रंगभेद को समाप्त करने के लिए समाज को शिक्षित करना आवश्यक है!” साउथेम्प्टन टेस्ट में दोनों टीमों ने रंगभेद के खिलाफ अपनी जर्सी पर ‘ब्लैक लाइव्स मैटर’ का लोगो पहना हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस बर्बरता के बाद मृत्यु हो गई। तब से दुनिया भर में नस्लवाद का विरोध शुरू हो गया हैं।

