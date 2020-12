हार्दिक पांड्या की ये डिनर डेट देखिए, खूबसूरत लम्हे!

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया अब तक एकदिवसीय और टी20 सीरीज खेल चुकी है जिसमें एकदिवसीय श्रृंखला में हार और टी20 श्रृंखला में जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को टी20 सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले हार्दिक पांड्या टेस्ट मैच मा खेलने के कारण भारत वापस लौट चुके हैं। हार्दिक के भारत आने का एक अहम कारण उनका बेटा भी है। अपने बेटे के जन्म के कुछ वक्त बाद ही आईपीएल के लिए हार्दिक दुबई चले गए और फिर वही से सीधे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए निकल गए। लम्बे समय से अपने बेटे से दूर हार्दिक अपने बेटे से मिलने को आतुर थे। अपने बेटे से 4 महीने बाद मिलने के बाद हार्दिक काफी भावुक नजर आए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर बेटे के साथ एक तस्वीर शेयर की। इसके बाद अब हार्दिक अपने बेटे अगस्त्य और अपनी मंगेतर नताशा के साथ वक्त बिता रहे हैं। View this post on Instagram A post shared by Nataša Stanković✨ (@natasastankovic__) हाल ही में अपने क्वालिटी टाइम के दौरान नताशा और हार्दिक की डिनर […]