जब विराट कोहली ने दर्शकों से कहा, ‘स्टीव स्मिथ के लिये तालियां बजाओ!’

रविवार को विश्व कप 2019 के भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले में एक रोचक वाकया देखने को मिला। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ सीमा फिल्डींग कर रहे थे, उस समय स्टे‌डियम में मौजूद भारतीय समर्थक स्टीव के खिलाफ सूत्रोच्चार करने लगे। वे स्टीव के लिये ‘चीटर चीटर’ शब्दप्रयोग कर रहे थे। भारतीय कप्तान विराट कोहली को यह पसंद नहीं आया।

क्रिज पर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली थोड़ा आगे बढ़कर बाऊन्ड्री की ओर आये और दर्शकों की ओर इशारा करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की और इशारों में कहा कि वे स्टीव स्मिथ के लिये तालियां बजाएं। दर्शकों को भी उनकी पसंदीदा टीम के कप्तान की यह स्पोर्टसमैन शीप काफी पसंद आई।

https://twitter.com/ICC/status/1137777943667707907

पुनः क्रिज की ओर लौट रहे विराट कोहली का सामना तुरंत ही स्टिव से हो गया और दोनों ने हाथ मिलाये।

बता दें कि दक्षिण अफ्रिका के खिलाफ कैपटाऊन टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ और डेवीड वॉर्नर को गेंद से छेड़छाड़ करने के आरोप में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

मैच की समाप्ति के बाद पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए विराट कोहली से जब इस विषय में प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्टीव ने अपने किये के लिये क्षमायाचना की है और फिर मैदान पर उतरे हैं। अब उनके खिलाफ दर्शकों का ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। इससे गलत संदेश जाता है। इसलिये मैंने दर्शकों की ओर से स्टीव से क्षमा मांगी।

विराट कोहली ने कहा कि यदि उनकी जगह मैं होता और मैंने क्षमा मांगते हुए गलती स्वीकार की होती और मैं वापस लौटा होता और इसी प्रकार का व्यवहार मेरे साथ होता, तो मुझे भी यह पसंद नहीं आता।

“If I was in a position where something had happened with me, and I’d apologised and accepted it, and came back and still I would get booed, I wouldn’t like it either.”#ViratKohli on why he asked the fans to stop booing Steve Smith. #CWC19 | #INDvAUS pic.twitter.com/CIMicjoSA0

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 9, 2019