पिता बनने जा रहे विराट कोहली, अनुष्का ने फ्लॉन्ट किया बेबी बम्प!

लॉकडाउन के दौरान कई खिलाडिय़ों ने अपने फैन्स को चौंकाया। अब इस सूची में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी फैन्स को अच्छी खबर दी है। विराट कोहली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पिता बनने की न्युज अपने फैन्स के साथ शेयर किया है। इस फोटो में अनुष्का शर्मा का बेबी बंप भी दिख रहा है। सुपर स्टार क्रिकेटर विराट कोहली पिता बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी एक्टर पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है और कहा कि जनवरी 2021 में उनके घर छोटा मेहमान आएगा। इस तस्वीर में अनुष्का का बेबी बंप साफ दिख रहा है।

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बॉलिवुड में पावर कपल में शामिल हैं। दोनों स्टार्स अपनी-अपनी फिल्ड में श्रेष्ठ कार्य करने के कारण चर्चा में रहे हैं। कुछ दिन पहले ही इन्स्टाग्राम पर एक फैन ने अनुष्का को पूछा था कि क्या आपके करीबी आपको बेबी प्लान के बारे में नहीं पूछते? आपके और विराट की शादी में तो काफी समय बीत चुकाहै। इस पर अनुष्का ने कहा था कि नहीं कोई भी नहीं पूछता, सिर्फ सोशल मीडिया पर ही लोग पूछते हैं।

बता दें कि विराट और अनुष्का की शादी वर्ष 2018 में इटली में हुई थी। पिछले कुछ महीनों से कोरोना के कारण एक भी मैच नहीं खेली गई। अब युएई में आईपीएल 2020 का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए विराट वहां पहुंच गए हैं।

उल्लेखनीय है कि अनुष्का और विराट के बीच बहुत ही मजबूत बॉन्डिंग है। अनुष्का ने कहा कि विराट मैदान पर भले कितने भी एग्रेसिव क्यों न हो, किंतु घर में वह काफी कूल हैं। दूसरी तरफ विराट ने भी कई बार कहा है कि, अनुष्का के कारण उनकी लाइफ में काफी सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और विवाह करने के बाद वह एक इंसान के तौर पर और अधिक अच्छे बने हैं।

And then, we were three! Arriving Jan 2021 ❤️🙏 pic.twitter.com/0BDSogBM1n

— Virat Kohli (@imVkohli) August 27, 2020