विश्व कप 2019 : फिर लंदन के स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखते नजर आये भगौड़े विजय माल्या

नई दिल्‍ली (ईएमएस)। भारतीय बैंकों का करोड़ों रुपये का कर्जदार भगोड़ा कारोबारी विजय माल्‍या का क्रिकेट प्रेम आखिर सामने आगया जब वह लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में वर्ल्‍ड कप 2019 के तहत आज भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच मुकाबला देखने पहुंचा गया। विजय माल्‍या ने कहा, ‘मैं यहां मैच देखने आया हूं।’

बता दें कि भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या इस समय लंदन में है और उसको भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की कार्रवाई चल रही है। बैंक के साथ 9,000 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी मामले में माल्या के खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच कर रही हैं।

Vijay Mallya was spotted at The Oval in London ahead of the #INDvAUS match. More updates here: https://t.co/p0NJFo2urt pic.twitter.com/DZlJjyvF9s

