Video : धोनी के रिटायरमेंट पर बात करने न्यूज चैनल ने गलती से रोंग नंबर डायल कर दिया!

लोग इस न्युज चैनल को काफी ट्रोल कर रहे हैं

भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी और भूतपूर्व कैप्टन महेन्द्र सिंह धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से निवृत्ति की घोषणा कर दी है। उसके बाद देशभर से धोनी के चाहक उन्हें याद कर रहे हैं। इसके साथ ही अन्य न्युज चैनलों ने भी अन्य क्रिकेटरों की प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया। ऐसे में एक भारतीय न्युज चैनल ने धोनी की रिटायरमेन्ट का ऐलान करने को लेकर प्रतिक्रिया लेने के लिए लाइव टीवी पर गलत युवराज सिंह को कॉल किया। उसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग इस न्युज चैनल को काफी ट्रोल कर रहे हैं। वीडियो में व्यक्ति कहता है कि मैं तो युवराज सिंह बोल ही नहीं रहा.. आप गलत व्यक्ति को ले आए हैं… हाहाहा.. बहुत मजा आया… आपकी टीआरपी पर तो असर नहीं हुआ न?

यह घटना तब हुई जब जी न्युज ने तय किया कि वे धोनी की निवृत्ति को लेकर युवराज को फोन कर उसकी प्रतिक्रिया लेंगे, किंतु एन्कर ने पहले तो युवी को इन्ट्रोड्युस करते हुए कहा कि युवराज सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यह बहुत ही इमोशनल कर देनेवाला पल है। दुनिया के महानतम क्रिकेटर में से एक जब क्रिकेट को अलविदा कहते हैं.. थोड़े क्षण के बाद जो व्यक्ति ऑन-एयर था वह कहता है कि, मैं तो युवराज सिंह बोल ही नहीं रहा। आप गलत व्यक्ति को ले आए। आपकी टीआरपी तो नहीं खराब हो गई।

बस.. उसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। ट्विटर पर लोग इस न्युज चैनल को काफी ट्रोल कर रहे हैं।

Last night I got a call on my number and before I knew it I was being interviewed as yuvraj singh on zee news…this is what happened next https://t.co/o44OWqXiEQ pic.twitter.com/EHZ25M3NRT

— ashray sharma (@ashraysharma21) August 16, 2020