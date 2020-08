आईपीएल 2020 के लिये UAE पहुंच गये दिग्गज क्रिकेटर, देखें तस्वीरें

सीएसके, आरसीबी और मुंबई इंडियंस टीमें यूएई पहुंचीं दुबई (ईएमएस)। 19 सितंबर से यहां शुरु हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के लिए चेन्नै सुपर किंग्स (सीएसके), रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) और मुंबई इंडियंस की टीमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पहुंच गयी हैं। #Yellove on the move! #WhistlePodu 🦁💛 pic.twitter.com/OUgEnXkIxT — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) August 21, 2020 देश में कोरोना महामारी को देखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस बार लीग का आयोजन यूएई में किया है। इन तीनों टीमों ने अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली हैं। UAE calling! ✈️🇦🇪 The Royal Challengers are all set to take-off! Drop a ❤️ if you’re happy to see the RCB fam together again! #PlayBold #TravelDays #IPL2020 pic.twitter.com/nHLj6TUegV — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) August 21, 2020 महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली सीएसके की टीम ने रवाना होने से पहले अभ्यास सत्र में भाग लिया। वह ऐसा करने वाली अकेली टीम थी। वहीं आरसीबी के कप्तान विराट कोहली मुंबई से सीधे दुबई पहुंचे। उन्होंने भी वहां पहुंचने के बाद टीम होटल से तस्वीर साझा की है। […]