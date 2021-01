आज है भारत के इस स्टार खिलाड़ी का जन्मदिन, जिसे दिनेश कार्तिक ने बताया राजकोट की दीवाल!

भारतीय क्रिकेट टीम हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे से विजयी हो कर लौटी है और इस दौरे पर भारत को लगातार दो बार जीत दिलवाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का आज 33वां जन्मदिन हैं। हर कोई इस स्टार बल्लेबाज को उनके खास दिन पर बधाई दे रहा है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से लेकर दिनेश कार्ति, सुरेश रैना समेत कई खिलाड़ियों ने पुजारा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर लोग पुजारा को उनके जन्मदिन के मौके पर ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं। आम जनता के साथ क्रिकेट जगत के कई खिलाड़ियों ने भी पुजारा को बर्थडे विश किया है। ऐसे में कोलकाता नाइट राईडर्स के पूर्व कप्तान दिनेश कार्तिक ने पुजारा को खास अंदाज में बधाई दी है। कार्तिक ने अपने ट्वीट में बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के दौरान पुजारा की बल्लेबाजी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा हैं ‘राजकोट की चट्टान को जन्मदिन की शुभकामनाएं!’ Happy birthday to the rock of RAJKOT!#HappyBirthdayPujara pic.twitter.com/umNuDthHu8 — DK (@DineshKarthik) January 25, 2021 इनके अलावा सोशल मीडिया पर लोग पुजारा की तारीफें कर रहे हैं। लोगों […]