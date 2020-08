क्लीन बोल्ड हुआ भारत का ये स्टार खिलाड़ी, इस हसीना के साथ हुई सगाई

भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल अपने मजाकिया अंदाज के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कभी-कभी यह अपने मजाकिया वीडियो के कारण टीवी पर होता है। इतना ही नहीं रोहित शर्मा हमेशा चहल के साथ मजाक करते हैं। इस बीच युजवेंद्र चहल के बारे में एक खबर है जिसे पढ़कर हर कोई चकित रह गया। हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाने वाले और अपनी मर्जी से रहने वाले चहल ने शादी करने का फैसला किया है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि वो खुद ट्विटर पर कह रहे हैं। We said “Yes” along with our families❤️ #rokaceremony pic.twitter.com/Sf4t7bIgQt — Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) August 8, 2020 भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल का रिश्ता पक्का हो गया है। युजवेंद्र चहल ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से प्रशंसकों के साथ ये जानकारी साझा की है कि उनकी शादी तय हुई है। चहल ने ट्विटर पर धनश्री वर्मा के साथ अपनी सगाई की तस्वीरें साझा कीं। View this post on Instagram We said “Yes” along with our families ❤️ #rokaceremony A post shared by Dhanashree Verma (@dhanashree9) on Aug […]