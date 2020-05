कोरोना पीड़ितों की मदद के लिये अपना बल्ला निलाम करेगा ये ‌क्रिकेटर

जोहानिसबर्ग (ईएमएस)। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज हर्शल गिब्स ने कोरोना महामारी के खिलाफ जारी अभियान में पीड़ितों की सहायता के लिए अपना बल्ला नीलाम करने का फैसला किया है। गिब्स के इस बल्ले की नीलामी से मिलने वाली राशि कोरोना से मुकाबले के लिए बने सहायता कोष में जाएगी।

Supersport showing the #438 game . The bat i used that day will be up for auction to raise funds for covid. Kept it all these years. pic.twitter.com/VyGyAzKVSn

— Herschelle Gibbs (@hershybru) May 1, 2020