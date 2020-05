ये खिलाड़ी है “डॉ स्ट्रेंज”! कई साल पहले ही ट्वीट कर चुका है विश्वकप फाइनल की कहानी

मार्वल सीरीज ने साल के शुरू में अपनी सबसे बेहतरीन फ़िल्म “एवेंजर- दी एन्डगेम” रिलीज़ की थी जिसे दुनिया भर से काफ़ी अच्छा रेस्पोंस मिला था। मार्वल सीरीज़ की फिल्मों में एक खास किरदार देखने को मिलता है, जिसके पास भविष्य देखने की शक्ति होती है। उस किरदार का नाम है “डॉ स्ट्रेंज” । हालाकि ये महज एक काल्पनिक किरदार है पर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देख कर ऐसा कहा जाने लगा है कि ये खिलाड़ी ही डॉ स्ट्रेंज है।

रविवार को इंग्लैंड और न्यूज़ीलैण्ड के बीच हुए दिल धड़क मुकाबले के साथ २०१९ के विश्व कप का समापन हुआ। ये फाइनल मैच पुरे विश्व कप का ही नही बल्कि पुरे क्रिकेटिंग हिस्ट्री का सबसे नाटकीय मैच रहा। पहले दोनों ही टीमें ने एक जैसा स्कोर बनाया फिर सुपर ओवर में भी दोनों के स्कोर बराबर रहे। अंत में अपनी-अपनी पारी में मारे गये चौके के आधार पर इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया और क्रिकेट के जनक कहे जाने वाले देश को उनका पहला विश्व कप मिल गया।

हालाकि मैच कई कारणों से चर्चा में रहा पर फ़िलहाल कुछ ऐसा सामने आया है जिसमे लोगों को अचंभित करके रख दिया है। ख़बरों के अनुसार दोनों टीमों में से कोई एक खिलाड़ी ऐसा था जिसने शायद छः साल पहले ही विश्व कप देख लिया था और ना सिर्फ देखा था बल्कि सारी जानकारी ट्वीट भी कर दी थी।हम बात कर रहे है इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ जोफ्रा आर्चर की।

जोफ्रा आर्चर ने २०१५ में अपने ट्वीटर हैंडल से लोगो को विश्वकप २०१९ के फाइनल में सुपर ओवर होने और इंग्लैंड के जीतने की बात कही थी। हालाकि 6 साल पहले जब आर्चर ने ये ट्वीट किया था तब वो इंग्लैंड पहुंचे थे। उनकी न तो कैरेबियाई क्रिकेट में न कोई बड़ी पहचान थी और न ही इंग्लिश क्रिकेट में। लेकिन 6 साल में दुनियाभर की टी-20 क्रिकेट सर्किट में खेलने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया और पहले ही विश्व कप में खेलते हुए ऐसा प्रदर्शन कर डाला जो बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज अपने पूरे करियर में कई बार विश्व कप खेलने के बाद नहीं कर पाए।

आप भी देखिए आर्चर के पुराने ट्वीट:

Want to go to lords

— Jofra Archer (@JofraArcher) May 29, 2014