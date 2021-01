जड़ेजा की हेयर स्टाइल पर फिदा हुईं ये पत्रकार-कमेंटेटर

भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा ख़त्म हो गया और इस दौरे पर भारत की क्रिकेट टीम एक नया इतिहास बनाकर वापस आई है। ऑस्ट्रेलिया को उसी के गढ़ में धूल चटाकर आने वाली इस टीम के खिलाड़ी फ़िलहाल चर्चा में छाए हुए है। चारो ओर भारतीय खिलाडियों के जुझारू प्रदर्शन की चर्चा हो रही है। वहीं सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के दौरान, रविंद्र जडेजा अपनी गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण से सभी का ध्यान आकर्षित किया। जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट लिए हैं और इसके बाद बल्ले से भी बड़ा योगदान दिया। इससे साबित होता है कि उन्हें विश्व क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर क्यों माना जाता है! One more important thing about Jadeja that I've observed this series. He now has the best hair in men's international cricket. I feel very strongly about this. Don't @ me. Unless you agree, of course. #AUSvIND — Melinda Farrell (@melindafarrell) January 8, 2021 जड़ेजा के प्रशंसकों में एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार और कमेंटेटर फ़रेल का भी नाम शामिल है। मैच के दौरान फ़रेल एक ट्वीट में जडेजा की तारीफ करती […]