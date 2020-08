लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन विश्वास कीजिये दूसरा महेन्द्र सिंह धोनी कभी नहीं आयेगा!

धोनी ने एक इमोशनल गाना शेयर किया मैं पल दो पल का शायद हूं…. उसका उल्लेख करके उसका मर्म रखकर कि लोग आते हैं चले जाते हैं दुनिया चलती रहती है। हम आपको कुछ ऐसे कारण बताने जा रहे है जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट में दूसरा महेन्द्र सिंह धोनी कभी नहीं आयेगा।

देशप्रेम सबसे पहले

धोनी के लिए देश सबसे पहले आता हैं, जिसका प्रमाण उन्होंने कई दफ़ा दिया हैं। 2015 विश्व कप के समय अपनी एकलौती बेटी के जन्म के समय देश से दूर ऑस्ट्रेलिया में बैठे धोनी ने ये कहते हुए साक्षी के पास जाने से मना कर दिया कि “मैं अभी देश की सेवा पर हूँ और देश की सेवा सबसे पहले,बाकी सब इंतजार कर सकता है!” धोनी का सेना प्रेम किसी से छुपा नहीं हैं।सेना में सम्मानीय पद मिल जाने के बाद विश्वकप 2019 के बाद धोनी एक सैनिक की तरह बॉर्डर पर देश की सेवा की हैं। इसके अलावा अपने विकेटकीपिंग ग्लब्स पर सेना का बलिदान बैच लगाने के कारण विवाद में भी आ गए थे।

सारे आईसीसी ट्रोफी जीतने वाले एकलौते कप्तान :

टी20 विश्व कप से कप्तानी करने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने पहले ही बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में भारत को विश्व विजेता बना कर दुनिया को अचरज में डाल दिया। इसके बाद 2011 के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ अपने “अविस्मरणीय छक्के” के साथ भारत को 28 साल बाद फिर से एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकप में विजेता बनाने वाले कप्तान धोनी ने जैसे ही 2013 में इंग्लैंड में हुए फाइनल में इंग्लैंड को हरा कर चैंपियन्स ट्राफी पर कब्ज़ा किया वैसे ही धोनी सारे आईसीसी ट्राफी जीतने वाले पहले कप्तान बन गए। धोनी के बाद अभी तक इस रिकॉर्ड तक कोई नहीं पहुँच पाया हैं।

धोनी ने “टीम इंडिया” को बनाया “टेस्ट में बेस्ट”

धोनी ने 2008 से लेकर 2014 तक भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी की.क्रिकेट के जुनून वाले इस देश में धोनी ने हर वो चीज हासिल की जो उन्होंने चाहा। धोनी ने भारत को ना सिर्फ विदेशों में जीत दिलाकर अच्छा रिकॉर्ड दिलाया बल्कि धोनी के कप्तानी में भारत 2009 में पहली बार टेस्ट में नंबर-1 बना था। इसके साथ ही धोनी की कप्तानी में भारत ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में पहली बार दुनिया में शीर्ष रैंकिंग हासिल की।

सिक्सर किंग:

हेलिकॉप्टर सिक्स के लिए लोकप्रिय धोनी बड़े बड़े सिक्स बड़ी ही सहजता से मार देते थे। धोनी ने अपने क्रिकेटिंग जीवनकाल में 90 टेस्ट मैचों में 78, 350 एकदिवसीय मैचों में 229 और 98 टी20 मैचों में 52 छक्के लगाए हैं।

मैच विनर-बेस्ट फिनिशर :

सभी को पता है कि महेंद्रसिंह धोनी से बेहतर फिनिशर शायद ही कोई हो पाएगा। सफल रन चेज में धोनी का ऐवरेज सौ के पार है जो किसी भी प्लेयर का नहीं है। लक्ष्य का पीछा करते हुए धोनी 48 बार नॉटआउट पविलियन लौटे हैं और इनमें से 46 बार वह भारत की जीत पक्की करके लौटे हैं। इतने लंबे करियर में केवल दो ही ऐसे मौके आए जब वह नॉटआउट पविलियन लौटे, लेकिन टीम के माथे पर जीत का सेहरा नहीं बांध पाए।

बेस्ट विकेटकीपर: लाइटिंग फ़ास्ट स्टम्पिंग

वैसे तो जब भी विकेट कीपिंग का नाम लिया जाए तो धोनी के साथ साथ गिलक्रिष्ट, कुमार संगकारा और मार्क बाउचर का भी नाम आता है पर जब स्टम्पिंग का नाम लिया जाए तो धोनी के आगे कोई नहीं रुकता। धोनी ने भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए एक मैच में 0.08 सेकंड में स्टम्पिंग करके सबको स्तब्ध कर दिया।

महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर 195 स्टम्पिंग के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्टंपिंग का रिकॉर्ड हैं।, इसके अलावा उनके नाम टी20 अंतरराष्ट्रीय में भी सबसे ज्यादा स्टंपिंग (34) का रिकॉर्ड है।टी20 अंतरराष्ट्रीय में विकेटकीपर के सबसे ज्यादा शिकार का विश्व रिकॉर्ड भी महेंद्रसिंह धोनी के नाम हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय में विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा 57 कैच एवं 34 स्टंपिंग के साथ 91 शिकार हैं। इसके अलावा धोनी बिना स्टंप पर देखे बिना बल्लेवाज़ को रनआउट कर देते थे।

आखरी गेंद और छक्का :

अगर किसी खास जोड़ी का जिक्र किया जाए तो जय-वीरू, राम-लखन और ऐसी ही फेहरिस्त में “धोनी और अंतिम गेंद पर छक्का” का जिक्र सबसे उपर आयेगा। मैच ख़त्म करना हो या पारी, दोनों ही मामलों में धोनी छक्कों पर भरोसा करते थे। अपने पुरे करियर में 24 बार आखरी बार पर छक्का लगाया हैं। विश्वकप 2011 के फाइनल का छक्का शायद ही कोई भूल सकता है!

डीआरएस और धोनी :

डीआरएस के मामले में एक बार तीसरे अंपायर से गलती हो जाए पर धोनी से गलती की गुंजाइस नहीं की जा सकती। डीआरएस के मामले में धोनी का तजुर्बा इतना सटीक रहा हैं कि लोग डीआरएस को डिसिशन रिव्यु सिस्टम के बदले धोनी रिव्यु सिस्टम कहने लगे हैं।

निडर प्रयोग :

धोनी शांत स्वभाव के हैं और उनके चेहरे से उनके अंदर चल रहे विचारों को जान पाना नामुमकिन है। वह धोनी शांत स्वभाव के हैं और उनके चेहरे से उनके अंदर चल रहे विचारों को जान पाना नामुमकिन है। वह पिच और मौसम के हिसाब से प्रयोग करते हैं और टीम में बदलाव लाते हैं। धोनी टीम में फेरबदल करने से झिझकते नहीं है और खेल में किसी प्रकार का समझौता नहीं करते। वह परिस्थितियों के हिसाब से टीम का चुनाव करते हैं। टी20 विश्वकप फाइनल में जोगिन्दर शर्मा को गेंदबाज़ी देना हो या अनोखी फिल्ड रचना हो, धोनी का इन मामलों में कोई सानी नहीं

नए खिलाडियों पर भरोसा:

अपने निडर प्रयोगों के साथ साथ धोनी का अपने खिलाडियों पर विश्वास उनके अंदर के महान लीडर को दिखाता हैं। धोनी की अपने खिलाडियों पर विश्वास करने की आदत ने टीम इंडिया को विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, याजुवेंद्र चहल, आश्विन, रविन्द्र जडेजा, कुलदीप यादव, सुरेश रैना जैसे मैच विनर्स मिले।टी20 विश्वकप 2016 में बांग्लादेश के खिलाफ हार्दिक पटेल पर भरोसा दिखाना हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में आज भी जिंदा हैं जब हार्दिक को 6 गेंद में 11 और 3 गेंद में 2 रन को बचाना था और भारत ने मैच 1 रन से जीत लिया। आखरी गेंद पर रनआउट करने के लिए धोनी जिस रफ़्तार से दौड़े थे उतना तेज़ तो शायद बोल्ट भी नहीं दौड़े होंगे!

