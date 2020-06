दूसरे मैच में भी भारत जीत की और अग्रसर, तीसरे दिन के आंकड़े इस प्रकार रहे

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 299 रन की बढ़त लेने के बाद, भारत ने अपनी दूसरी पारी चार विकेट पर 168 रन पर घोषित कर दी। इस प्रकार वेस्टइंडीज को मैच जीतने के लिए 468 रनों की आवश्यकता है। हालांकि, टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। क्रेग ब्रैथवेट ने ईशांत शर्मा की गेंद पर अपना विकेट खोया। इसके बाद, जॉन कैंपबेल को मोहम्मद शमी को स्लिप में कैच पकड़ा बैठा और तीसरे दिन के अंत तक विंडीज टीम ने 45 रनों पर 2 विकेट का नुकसान हुआ। डैरेन ब्रावो और शमारा ब्रूक्स नाबाद लौटे।

दूसरी पारी में ऋषभ पंत विंडीज के बल्लेबाज क्रेग ब्रैथवेट का कैच पकड़कर सिर्फ 11 टेस्ट में 50 शिकार करने वाले कीपर बने। उसके आगे मार्क बाउचर, जॉनी बेयर्सो और टिम पेन है, जिन्होंने 10 टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है। एडम गिलक्रिस्ट ने अपने 11 वें टेस्ट में 50 विकेट का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने 15 टेस्ट में 50 शिकार किए थे।

That will be stumps on Day 3. WI 45/2. They require 423 runs to win #TeamIndia #WIvsIND pic.twitter.com/r98Irer4Qu

— BCCI (@BCCI) September 1, 2019