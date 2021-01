भारत-आस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ

Shivang Tripathi 8 seconds ago

Vihari, Ashwin battle it out as India draw 3rd Test against Australia (credit: Instagram)

सिडनी, 11 जनवरी (आईएएनएस)| भारतीय बल्लेबाजों ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के पांचवें और आखिरी दिन सोमवार को बेहतरीन प्रदर्शन कर मैच ड्रॉ करा दिया। आस्ट्रेलिया ने भारत को 407 रनों का लक्ष्य दिया था। मैच के आखिरी दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पांच विकेट खोकर 334 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने में एक ओवर का खेल बचा था। दोनों टीमों ने आपसी सहमति से इसे न खेलने का फैसला किया। भारत ने दिन की शुरुआत दो विकेट के नुकसान पर 98 रनों के साथ की थी। ऑस्ट्रेलियाई जीत पक्की लग रही थी। ऋषभ पंत (97), चेतेश्वर पुजारा (77) के बीच हुई 148 रनों की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को जीत से दूर कर दिया। इन दोनों के काम को हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने अंजाम तक पहुंचाया। विहारी ने 161 गेंदों पर सिर्फ नाबाद 23 रन बनाए और अश्विन ने 128 गेंदों पर नाबाद 39 रन बना 62 रनों की साझेदारी कर मैच ड्रॉ करा दिया। आस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 338 रन बनाए थे और भारत को पहली पारी में 244 रनों पर समेट दूसरी पारी में 94 रनों की बढ़त के साथ उतरी थी। आस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी छह विकेट के नुकसान पर 312 रनों पर घोषित कर भारत को मजबूत लक्ष्य दिया था। इस ड्रॉ के साथ चार मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। चौथा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में खेला जाएगा।