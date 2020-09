स्टूअर्ट बिन्नी पापा बने, स्पोर्ट्स एंकर मयंती लैंगर से 2012 में हुई थी शादी

नई दिल्ली (ईएमएस)। क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी पापा बन गये हैं। स्टुअर्ट की पत्नी और स्पोर्टस एंकर मयंती लैंगर ने एक बेटे को जन्म दिया है। मयंती लैंगर ने स्टुअर्ट बिन्नी के साथ अपने बेटे की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर इस बात की जानकारी सभी को दी। मयंती ने सोशल मीडिया पर बताया कि वो छह हफ्ते पहले ही मां बनी हैं। मयंती और स्टुअर्ट बिन्नी ने साल 2012 में शादी की थी। मयंती लैंगर फुटबॉल और क्रिकेट विश्व कप जैसे टूर्नामेंटों की मेजबारी कर चुकी हैं. आईपीएल में भी उन्होंने एंकरिंग की है। वहीं स्टुअर्ट बिन्नी ने भारत की ओर से 6 टेस्ट, 14 एकदिवसीय और 3 टी20 मैच खेले हैं। View this post on Instagram ❤❤ A post shared by mayanti langer (@mayantilanger_bb) on Aug 10, 2019 at 8:36am PDT मयंती की इस बार शामिल नहीं होने से स्टार स्पोर्ट्स ने कुछ नई महिला एंकरों को अपनी टीम में जगह दी है। स्टुअर्ट बिन्नी पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी के बेटे हैं। रोजर बिन्नी 1983 विश्व कप विजेता भारतीय टीम में शामिल थे।