वेस्टइंडीज दौरे के लिए चयनित टीम से नाखुश गांगुली, इन दो खिलाडियों को टीम में शामिल करने की की मांग

भारत के सफलतम और वरिष्ठ कप्तान सौरव गांगुली ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम के चयन की आलोचना की है। गांगुली ने कहा कि शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे को वनडे से बाहर रखना समझ से परे है। गांगुली ने बुधवार को ट्वीट किया कि टीम में कुछ ही खिलाड़ी हैं जो सभी प्रारूप खेल सकते हैं।

टीम इंडिया तीन टी 20, एकदिवसीय और दो टेस्ट खेलने के लिए 3 अगस्त से वेस्टइंडीज टूर करेगी। शुभमन गिल वेस्टइंडीज दौरे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया, जबकि रहाणे को केवल टेस्ट सीरीज के लिए शामिल किया गया है।

There are many in the squad who can play all formats ..surprised not to see shubman gill ..Rahane in the one day squad..

