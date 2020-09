सौरव गांगुली ने कहा – ऋतिक को मेरी बायोपिक में काम करना होगा तो ये करना पड़ेगा!

मुंबई (ईएमएस)। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर पर बनी फिल्मों के सुपर हिट होने के बाद अब माना जा रहा है कि पूर्व कप्तान और वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की बायोपिक बन सकती है। गांगुली टीम इंडिया के सबसे कामयाब कप्तानों में से एक हैं। अभी तक गांगुली पर फिल्म बनाये जाने की कोई घोषणा नहीं हुई है पर इस पूर्व कप्तान ने कहा कि अगर अभिनेता ऋतिक रोशन उनकी भूमिका निभाते हैं तो रितिक को उनके जैसी बॉडी बनानी पड़ेगी। गांगुली ने ये बातें अभिनेत्री नेहा धूपिया के साथ एक शो में कही। One of Indian cricket’s 🏏 most legendary captains, find out all that Dada @SGanguly99 has to say on the latest episode of #NoFilterNeha season 5, At Home Edition! Exclusively on @jiosaavn pro! Co-produced by @BigGirlPvtLtd pic.twitter.com/oGLypVStLJ — Neha Dhupia (@NehaDhupia) September 15, 2020 इस दौरान धूपिया ने जब गांगुली से उनकी बायोपिक के बारे में पूछा तो गांगुली ने कहा कि उनके दिमाग में फिलहाल कोई ऐसा नाम नहीं है जो उनकी भूमिका निभा सके पर साथ ही […]