श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने पाकिस्तान दौरे के लिए मना किया तो अफरीदी ने IPL पर लगाया इल्जाम

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी आईपीएल फ्रेंचाइजी के खिलाफ बेतुके बयान दे रहे हैं। साथ ही वे उन पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। अफरीदी ने कहा, “आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीमें श्रीलंकाई खिलाड़ियों पर क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आने का दबाव डाल रही हैं।”

27 सितंबर से 9 अक्टूबर तक, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में 3 एकदिवसीय और 3 टी 20 मैच खेलने वाली है। यह वनडे और टी 20 सीरीज पाकिस्तान में खेली जाएगी। वनडे कराची में खेला जाएगा जबकि टी 20 मैच लाहौर में खेले जाएंगे।

इस वनडे और टी 20 सीरीज के लिए श्रीलंकाई टीम की घोषणा कर दी गई है। लेकिन टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की यात्रा करने से इनकार कर दिया है।

अफरीदी ने कहा, मैनें कुछ श्रीलंकाई क्रिकेटरों से बात भी की और उन खिलाड़ियों ने अफरीदी से कहा कि कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ी पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं और पीसीएल में भी खेलना चाहते हैं। लेकिन आईपीएल फ्रेंचाइजी की टीमों के दबाव के कारण वे ऐसा नहीं कर रहे हैं।

