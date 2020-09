जब धोनी को देख ये नवोदित खिलाड़ी हाथ जोड़कर खड़ा रह गया!

भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया पर वह सदा ही सभी युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा रहे हैं। दिग्गजों से लेकर युवा खिलाड़ियों तक हर कोई धोनी का मुरीद है। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 का चौथा मैच राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शारजाह में खेला गया। इस मैच में दोनों टीमों ने ढेरों रन बनाए। इस मैच से युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भी अपना आईपीएल करियर शुरू किया। मैच से पहले एक ऐसी घटना हुई, जिसने सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। मुंबई के यशस्वी जैसवाल ने अंडर19 वर्ल्ड कप में रनों का अंबार लगा दिया था। उनके प्रदर्शन को देखते हुए राजस्थान ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। आईपीएल में मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स और माही की टीम चेन्नई सुपर किंग्स आमने-सामने थी। ऐसे में जब धोनी युवा यशस्वी के सामने आए तो वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। Yashasvi Jaiswal and his respect for DHONI ❤️#CSKvsRR @Msdhoni #MSDhoni #Csk #Whistlepodu @ChennaiIPL pic.twitter.com/gs38j17pNX — Deep Jaiswal (@deepjaiswal) […]