शोएब के संन्यास पर सानिया ने लिखा इमोशनल मैसेज, सोशल मीडिया पर वायरल

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय टेनिस क्वीन सानिया मिर्जा ने अपने पति पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के रिटायरमेंट के बाद इमोशनल मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

सानिया ने शोएब मलिक की क्रिकेट के मैदान पर उपलब्धियों गर्व व्यक्त किया है।

शोएब मलिक ने बांग्लादेश के खिलाफ 94 रन की जीत के साथ वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया।

शोएब ने वनडे से रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए टवीट किया, आज मैं वनडे इंटरनेशल क्रिकेट से संनयास ले रहा हूं। सभी खिलाड़ियों को जिनके साथ मैं खेला, जिन कोचों ने मुझे प्रशिक्षित किया, परिवार, दोस्तों, मीडिया और सभी प्रायोजकों का शुक्रिया। सबसे अहम मेरे फैंस का शुक्रिया, आई लव यू ऑल।

