सचिन तेंदूलकर अब जल्द ही विराट कोहली को पीछे छोड़ देंगे!

सचिन के ट्विटर पर हुए तीन करोड़ से ज्यादा फॉलोअर

नई दिल्ली (ईएमएस)। महान बल्लेबाज सचिन तेंडुलकर के सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 3 करोड़ के पार पहुंच गई है। वह ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिकेटरों में दूसरे नंबर पर हैं। टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान विराट कोहली ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने क्रिकेटरों में शीर्ष पर हैं। विराट के मौजूदा फॉलोअर 3 करोड़ 9 लाख से ज्यादा है जबकि सचिन के फॉलोअर 3 करोड़ 1 लाख के पार हैं। यानि अब सचिन तेंदूलकर, विराट कोहली से मात्र ८ लाख फोलोअर दूर हैं और कोई शक नहीं कि वे जल्द ही पहले नंबर पर होंगे।

सचिन ने ट्विटर पर 3 करोड़ फॉलोअर होने की खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, ‘कई साल से आप सभी का समर्थन और प्यार मिल रहा है, बहुत खुशी है। हमारा परिवार अब 3 करोड़ जितना बड़ा और मजबूत हो गया है। शुक्रिया।’

So so happy with all the ❤ and support shown by each and everyone of you over the years.

Our Family is now 30M strong.

Thank You! 😃 https://t.co/XTpCbr4Wh1

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 9, 2019