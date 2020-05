सचिन तेंदुलकर ने सबको आश्चर्य में डालने वाला एक वीडियो शेयर किया

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर एक अद्भुत वीडियो साझा किया जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इस वीडियो में, गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद स्टंप्स पर लग जाती है, लेकिन अंपायर बल्लेबाज को आउट घोषित नहीं करता है। सचिन तेंदुलकर ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया और लिखा, ‘यह वीडियो मेरे एक दोस्त ने साझा किया है।’ साथ ही उन्होंने पूछा कि अगर आप अंपायर होते तो आपका क्या फैसला होता?

तेंदुलकर द्वारा साझा किए गए वीडियो में, गेंदबाज की गेंद स्टंप पर लगती है, इसलिए बल्लेबाज बोल्ड हो जाता है, लेकिन दो स्टंप के बीच स्टंप नीचे नहीं गिरती है। गेंद बहुत हल्के से छूती है, लेकिन बेल्स एक स्थान से अगले स्टंप पर स्थिर हो जाती है। लेकिन बेल्स अपने स्थान से हिल कर, ऑफ-स्टंप पर स्थिर हो जाती है। ये बेल एक ही स्टंप पर रहती हैं और नीचे नहीं गिरती हैं।

A friend shared this video with me.

Found it very unusual!

What would your decision be if you were the umpire? 🤔 pic.twitter.com/tJCtykEDL9

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 24, 2019