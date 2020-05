इंग्लैन्ड को इस प्रकार मिली जीत रोहित को भी पसंद नही आई

इंग्लैंड ने विश्व कप थ्रिलर फाइनल में ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है, केवल एक ही सवाल है कि चोक्के के आधार पर चैंपियन टीम का फैसला कैसे किया जा सकता है। कई पूर्व क्रिकेटरों और प्रशंसकों ने ICC के इस नियम पर सवाल उठाए हैं, अब इस विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रोहित शर्मा ने भी इस नियम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को इंग्लैंड की इस तरह हुई जीत पसंद नहीं आई। रोहित शर्मा ने ट्वीट करके ICC पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्रिकेट के कई नियमों पर गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है।

Some rules in cricket definitely needs a serious look in.

— Rohit Sharma (@ImRo45) July 15, 2019