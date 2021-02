रोहित ने जमाया शानदार शतक; ट्वीटर पर लगी तारीफ़ों की झड़ी

चेन्नई, 13 फरवरी (आईएएनएस)| भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में शतकीय पारी की भारत और इंग्लैंड के कई पूर्व खिलाड़ियों ने सराहना की है। रोहित ने दूसरे टेस्ट में लड़खड़ाती भारतीय पारी को संभाला और अपने करियर का सातवां शतक लगाया। उनकी शतकीय पारी ने टीम इंडिया को मुसीबत से बाहर निकाला। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने टाइमलाइन पर लिखा, “रोहित ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। यह ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात में काफी बेहतरीन शतक है। अब रोहित इसे और बड़ी पारी में तब्दील करें।” Well played @ImRo45 One of most satisfying century in challenging conditions. Also shows the importance of positive intent, decisive footwork when batting on a tough pitch. Now convert this into a biggie. #INDvsENG #class #elegance @StarSportsIndia pic.twitter.com/h9yGqmKJvs — VVS Laxman (@VVSLaxman281) February 13, 2021 टीम के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने ट्वीट कर लिखा, “रोहित की शानदार पारी। बेहतरीन शतक।” Top class @ImRo45 you are a beauty. Brilliant 100 #INDvsENG — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) February 13, 2021 टीम इंडिया के […]