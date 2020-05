मलिंगा ने लिया एकदिवसीय क्रिकेट से संन्यास: रोहित, बुमराह, सचिन ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

श्रीलंका टीम के स्टार गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने कल एकदिवसीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। मुंबई इंडियंस और श्रीलंकाई टीम के लिए जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले लसिथ मलिंगा ने 226 एकदिवसीय मैच खेलकर 338 विकेट लिए। क्रिकेट जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें विश्व के कोने-कोने से शुभकामनाएं मिल रही हैं।

If I had to pick one match winner among many others for @mipaltan in the last decade, this man will be on the top for sure. As a captain he give me breather during tense situation and he never failed to deliver, such was his presence within the team. Best wishes LM for the future pic.twitter.com/gJJJKy8gL3

— Rohit Sharma (@ImRo45) July 26, 2019