अफगानिस्तान बोर्ड की हार के बाद कार्यवाही शुरू, राशिद खान के लिए आज दिन सर्वश्रेष्ठ

विश्व कप 2019 में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पर बोर्ड ने कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एकदिवसीय कप्तान के रूप में गुलबदीन नइब को हटा दिया और उनकी जगह राशिद खान को कप्तान बनाया।

इतना ही नहीं, राशिद खान को एकदिवसीय मैच के साथ साथ इस खेल के तीनों फॉर्मेट के लिए कप्तान बनाया गया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान विश्वकप में एक भी मैच नहीं जीत सकी।जिसकी कार्रवाई के रूप में अफगान बोर्ड ने गुलबदीन नइब को कप्तान पद से निष्कासित कर दिया और राशिद खान को अफगानिस्तान का कैप्टन और असगर अफगान को उप-कप्तान घोषित किया है।

BREAKING: Rashid Khan has been appointed Afghanistan captain across formats! Asghar Afghan is vice-captain. pic.twitter.com/yKCfChR6a4

— ICC (@ICC) July 12, 2019