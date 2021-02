प्रधानमंत्री ने ऊंचाई से चेन्नई टेस्ट का नजारा देखा, फोटो ट्वीट किया

चेन्नई, 14 फरवरी (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को चेन्नई दौरे पर हैं। चेन्नई पहुंचते ही प्रधानंत्री का हेलीकॉप्टर जब एमए चिदंबरम स्टेडियम के करीब से गुजरा तो उन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच का नजारा दूर से देखा। प्रधानमंत्री ने बिना देरी किए अपने ट्विटर हैंडल पर स्टेडियम की तस्वीर साझा की, जिसमें सफेद पोशाक में खिलाड़ी दिख रहे हैं। ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि उन्होंने आसमान से इस मजेदार मुकाबले का दृश्य देखा। मोदी रविवार को तमिलनाडु दौरे पर हैं जहां उन्होंने राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मोदी ने अपने ट्विट्र हैंडल पर स्टेडियम की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “आसमान से चेन्नई में चल रहे दिलचस्प मुकाबले का दृश्य देखा।” Caught a fleeting view of an interesting test match in Chennai. 🏏 🇮🇳 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/3fqWCgywhk — Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2021 इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी है कि दूसरा टेस्ट मैच दिलचस्प मोड़ पर है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है जहां टीम इंडिया […]