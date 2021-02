पंत को मिला आईसीसी का ‘प्लेयर आफ द मंथ’ अवॉर्ड के लिए नॉमिनेशन; क्या आपने वोट किया

दुबई, 2 फरवरी (आईएएनएस)| अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए मंगलवार को विजेताओं के नामों की घोषणा की। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट इस अवॉर्ड के लिए चुने गए हैं। पंत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 97 रन की पारी और ब्रिस्बेन में नाबाद 89 रन की पारी के चलते इस अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किए गए है जबकि रूट ने श्रीलंका के खिलाफ 228 और 186 रन की पारी खेली थी। तीसरे उम्मीदवार आयरलैंड के पॉल स्टर्लिग हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन और यूएई के खिलाफ दो वनडे मैच खेला है।

Joe Root 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 426 Test runs at 106.50. Rishabh Pant 🇮🇳 245 Test runs at 81.66. Paul Stirling ☘️ 420 ODI runs at 105.00.

Who’s your ICC Men’s Player of the Month for January?

महिलाओं में पाकिस्तान की डियाना बैग और दक्षिण अफ्रीका की शबनिम इस्माइल हैं। बैग ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे और दो टी20 मैचों में नौ विकेट लिए हैं जबकि इस्माइल ने अपनी टीम की तरफ से सात विकेट चटकाए हैं। तीसरा नाम दक्षिण अफ्रीका की ऑलराउंडर मरिजाने कैप का है, जिन्होंने 110.57 के स्ट्राइक रेट से 115 रन बनाए और तीन विकेट भी पाकिस्तान के खिलाफ चटकाए हैं।

Who’s your ICC Women’s Player of the Month for January?

Diana Baig 🇵🇰 Nine wickets at 13.22 in ODIs.

Shabnim Ismail 🇿🇦 Seven wickets at 4.57 in T20Is.

Marizanne Kapp 🇿🇦 115 runs at 115 in ODIs.

Vote here 👉 https://t.co/lZfMwphyiK pic.twitter.com/1S3lTRKSwy

— ICC (@ICC) February 2, 2021