पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफ्रिदी कोरोना पोजीटीव

जिस तरह भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। क्या आम और क्या खास, हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है।

पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी शाहिद अफ्रिदी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उसकी तबियत गुरुवार से खराब थी। उसके शरीर में दर्द हो रहा था और बाद में उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया, जो दुर्भाग्य से पोजीटीव आया। शाहिद अफ्रिदी ने ट्वीट के माध्यम से अपने प्रशंसकों से कहा कि वे उनके लिये दुआ करें।

बता दें कि पिछले कई दिनों से शाहिद अफ्रिदी सामाजिक संस्था के माध्यम से कोरोना पीड़ितों के लिये सेवा के कार्य में जुटे हुए थे। शाहिद पाकिस्तान के ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने देश की ओर से सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच के खिताब जीते हैं।

I would like to thank our #SAF Singapore team for their crucial support during #DonateKaroNa Ration Drive held at Qambar, Sindh.

Together ensuring #HopeNotOut for all during #Covid19 #Quarantine pic.twitter.com/YSCbiuXG6D

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) June 12, 2020