जिस वृद्ध महिला से मैच के बाद मिले कोहली उनको ये उद्योगपति विश्व कप की टिकट देंगे

बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने मंगलवार को भारत बांग्लादेश के मैच के दौरान एक बुजुर्ग महिला फैन के उत्साह को देखते हुए कहा कि वह उनको विश्व कप का टिकट देंगे। बता दें कि 87 वर्षीय महिला का नाम चारुलता पटेल है और वह मैच के दौरान टीम इंडिया के उत्साह को बढ़ा रही थीं। उन्होंने तिरंगा वाला स्कार्फ पहना था और हाथों में पीपणी थी। चारुलता का यह अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को इतना पसंद आया कि वे रातों-रात इंटरनेट-सेंसेशन बन गईं। देखते देखते उनकी फोटो वायरल हो गई, जिन्होने आनंद महिंद्रा का ध्यान आकर्षित किया। महिंद्रा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि वह केवल चारपलता के लिए टीवी पर मैच देखेंगे।

Ok, watched the last over & it had all the drama I needed. The best victories are those that make you bite your nails at 1st & then make it look easy in the end. Shabash, India & make sure this match-winning lady is present at the semifinals & finals…give her a free ticket! https://t.co/Smp0MrqCIA

— anand mahindra (@anandmahindra) July 2, 2019