आम लोग ही नहीं क्रिकेटर भी फिदा होते हैं, इस खिलाड़ी ने चीयरलीडर से कर ली है शादी!

क्रिकेटरों को अक्सर अभिनेत्रियों या मॉडल्स से प्यार हो जाता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान क्विंटन डी कॉक को एक चीयरलीडर से प्यार हो गया और उन्होंने अपने प्यार को शादी में बदल दिया। डि कॉक की पत्नी का नाम साशा हर्ले है और वह पेशे से एक चीयरलीडर हैं। View this post on Instagram One year ago💜 Happy anniversary my love!! A post shared by Sasha De Kock (@sashadekock) on Sep 19, 2017 at 1:52am PDT कैसे हुआ प्रेम? डी कॉक और साशा की प्रेम कहानी फ़िल्मी ही है। जब 2012 में जब चैंपियंस लीग टी-20 मैच दक्षिण अफ्रीकी टीम और आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा था। उसी मैच के समय हाईवेल्ड लायंस टीम के सदस्य डी कॉक के प्यार की शुरुआत हुई। दरअसल उस मैच में उनकी टीम ने मुंबई इंडियंस को हराया था। इस जीत के बाद साशा ने अपने फेसबुक पर डी कॉक को बधाई दी और यहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। View this post on Instagram 2 year anniversary!❤️ A post […]