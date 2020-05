मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम बनेगा क्वारंटीन सेंटर

मुंबई, (ईएमएस)। मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई के प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर के रूप में तब्दील करने की योजना पर काम शुरू किया गया है। स्टेडियम में 800 बेड वाला क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा। बीएमसी की ओर से इस संबंध में एक पत्र मिलने के बाद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) के अधिकारी अब स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर बनाने की स्वीकृति देने की तैयारी कर रहे हैं।

BMC mayor @KishoriPednekar visits Wankhede stadium at Marine Drive today. BMC plans to use this cricket stadium for quarantine centre @NewIndianXpress pic.twitter.com/xM25rOTSPi

— Sudhir Suryawanshi (@ss_suryawanshi) May 16, 2020