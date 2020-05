अभी संन्यास नहीं लेंगे धोनी, ये काम पूरा करके ही क्रिकेट को कहेंगे अलविदा

भारत के विश्वकप में सफ़र के अंत के साथ ही, भारत के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के बारे में अटकलें शुरू हो गई। अपनी कप्तानी में भारत को 2011 विश्व कप जिताने वाले धोनी ने इंग्लैंड में चौथा और अपना आखिरी विश्व कप खेला, लेकिन अब वे क्रिकेट को कब अलविदा कहेंगे, ये तो उनके अलावा कोई नहीं जानता।

हालांकि, यह तय है कि धोनी को अगले महीने वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात से उनके संन्यास की अटकलों को बहुत हवा मिल रही है। लेकिन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धोनी अभी फ़िलहाल संन्यास लेने के मूड में नही दिख रहे हैं। सबसे पहले धोनी अपने अधूरे काम को पूरा करेंगे, उसके बाद ही वो संन्यास ले सकते है।

अगस्त की शुरुआत में होने वाली वेस्टइंडीज श्रृंखला के लिए, धोनी तीन टी 20 और 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में भाग नहीं लेंगे और वह इससे दूर ही रहेंगे। लेकिन फिर वह टीम भारत में आने वाले बदलाव के आगामी चरण में भाग लेंगे। वह भारत में होने वाले या किसी विदेशी सरजमीं पर होने वाले मैचों में विकेट-कीपर के पहले पसंद के रूप में टीम के साथ नहीं होंगे। ऋषभ पंत इसकी जगह लेंगे और पंत के सेट होने तक धोनी पंत की मदद करेंगे। इस बीच धोनी 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा हो सकते है, लेकिन प्लेइंग इलेवन में होंगे या नहीं ये सुनिश्चित नही होगा।

Straight from the master.

MS Dhoni gives Rishabh Pant some valuable wicketkeeping tips at Old Trafford @mid_day pic.twitter.com/ewWAnMw5VX

— Harit Joshi (@Haritjoshi) June 15, 2019