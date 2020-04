धोनी की इस फोटो को देख प्रशंसकों ने आलोचकों पर निशाना साधा

भारतीय कप्तान एमएस धोनी पिछले कुछ समय से लगातार आलोचकों और क्रिकेट फैंस की आलोचना के निशाने पर हैं। मैदान पर धोनी को बल्लेबाजी में कई बार संघर्ष करते देखा गया है। इस विश्व कप में, लगातार हर मैच में जल्दी स्कोर करने में धोनी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि भारतीय प्रशंसक और पूर्व क्रिकेटर भी निराश दिख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि धोनी की बल्लेबाजी में इरादों की कमी है।

If #Dhoni hits singles in death overs, he is wrong..

If #Dhoni retains strike, so he can hit boundaries and doesn't take singles, he is wrong again..

What is he supposed to do.. Biased Commentary of the highest order!#INDvBAN #CWC19

— Ramesh Bala (@rameshlaus) July 2, 2019