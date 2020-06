लेह के छोटे बच्चों के मैच में माही ने लगाया हेलीकॉप्टर शॉट

भारतीय टीम के सरताज महेन्द्र सिंह धोनी ने भारतीय सेना के टेरिटोरियल आर्मी में दो सप्ताह की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इन दिनों में लेह के दौरे पर हैं।

लेह में महेन्द्र सिंह धोनी स्थानीय नन्हे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आये। बच्चों के साथ के मुकाबले में माही का हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बता दें कि जब से धोनी की आर्मी की ट्रेनिंग में जुटे हैं, समय-समय पर उनके कई फोटो सार्वजनिक होते रहे हैं जिनमें धोनी के लुक और सादगी पूर्ण व्यहार से उनके प्रशंसकों की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। धोनी का फोटो आता नहीं है, कि सोशल मीडिया पर लोग हाथों-हाथ उसे आगे बढ़ाते हैं, वायरल करते हैं।

. @msdhoni spending time with our Jawans at Army Hospital earlier today!💙 #IndianArmy #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/v1YIzDhWkv

महेन्द्र सिंह धोनी अपनी ट्रेनिंग के दौरान कभी वॉलीबॉली खेलते दिखे तो कभी अपने जूतों को पॉलिश करते दिखे। धानी साथी जवानों के साथ वैसे ही रहे जैसे आम सैनिक रहते हैं। धोनी के लिये कोई विशेष इंतजाम नहीं किये गये। अपनी ट्रेनिंग के दौरान धोनी ने पेट्रोलिंग, गार्ड और पोस्ट ड्युट की।

.@msdhoni winning our hearts with his simplicity & humbleness. ❤😊

No special privileges, No special protection. Because he is on national duty, just like our brave soldiers!#throwback #IndianArmy #Dhoni pic.twitter.com/fNjplZdmi1

