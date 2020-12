रहाणे के रन आउट होने पर जाडेजा क्यों हो रहे हैं ट्रोल, जानें

फ़िलहाल भारत ऑस्ट्रेलिया अपने क्रिकेट दौरें पर है। मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन अजिंक्य रहाणे 112 रन पर आउट हो गए। दरअसल हुआ ऐसा कि मैच के दौरान रवींद्र जडेजा 49 पर खेल रहे थे और अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए एक शॉट खेलकर रन लेने के लिए दौड़ पड़े। दुसरे छोर पर खड़े रहाणे के लिए इस रन को पूरा करना मुश्किल था पर जड़ेजा के दौड़ जाने के कारण रहाणे भी दौर पड़े।

अजिंक्य रहाणे के इस तरह से रन आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस नाराज हो गए और अब लोग रवींद्र जडेजा को ट्रोल कर रहे। लोग रवींद्र जडेजा पर अपने अर्धशतक को पूरा करने के लिए अजिंक्य रहाणे को रन आउट कराने का आरोप लगा रहे है।

His excellent hundred comes to an end after Labuschagne's quality throw #AUSvIND pic.twitter.com/6Ke1SWI2xm

Rahane has been RUN OUT!

गौरतलब है कि इस मैच में अजिंक्य रहाणे ने अपनी अच्छी कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में, अजिंक्य रहाणे ने धमाकेदार बल्लेबाजी की और कंगारुओं के खिलाफ भारतीय टीम को बढ़त दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कप्तान अजिंक्य रहाणे और रवींद्र जडेजा के बीच 121 रन की साझेदारी हुई। अगर रहाणे क्रीज पर होते तो भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज्यादा रन बना सकता था। लेकिन टीम इंडिया अपनी पहली पारी में 326 रनों पर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया पर कुल 131 रनों की बढ़त हासिल कर ली।

बल्लेबाजी के दौरान 112 बनाने के बाद अजिंक्य रहाणे के रन आउट होने के बाद जडेजा प्रशंसकों के प्रकोप का शिकार हुए है। रहाणे के आउट होने के बाद रवींद्र जडेजा खुद भी 57 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में जडेजा से सवाल किया जा रहा है कि अर्धशतक बनाने के लिए उन्हें इतनी क्या जल्दी थी? इसके अलावा विश्व क्रिकेट में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी और बल्लेबाजी की काफी चर्चा हो रही है। पहले टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद, भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर उसी के गढ़ मेलबर्न में दबाव बनाए रखा है।

☝️ Ajinkya Rahane is gone for 112!

Things appeared to be going well for India this morning but the skipper is run out after he and Ravindra Jadeja attempted a risky single! #AUSvIND SCORECARD ▶️ https://t.co/bcDsS3qmgl pic.twitter.com/dl3hVJ5tQb

— ICC (@ICC) December 28, 2020