कश्मीर में सेना में कार्यरत धोनी की ये तस्वीर देख प्रशंसक उनके दिवाने हुए

जम्मू और कश्मीर हाल ही में सोशल मीडिया का सबसे हॉट विषय बन गया है। केंद्र सरकार ने राज्य के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया है। धारा 370 को हटाने की भी घोषणा की है। ट्विटर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सएप तक सब पर जम्मू-कश्मीर की चर्चा हो रही है। लेकिन इस सब के बीच में सोशल मीडिया के फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी की एक फोटो भी वायरल हो रही है। संयोग से, वह भी वर्तमान में कश्मीर में सेना में सेवारत है।

This is mahi…. people loved him for his simplicity

महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। वह कश्मीर में 106 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन (पैरा) में सेवारत हैं। उन्होंने क्रिकेट से 2 महीने की छुट्टी ली है, ताकि वह सेना में सक्रिय भूमिका निभा सकें। कुछ दिनों पहले धोनी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह घाटी में सैनिकों के साथ वॉलीबॉल खेल रहे थे। अब उनकी एक और फोटो सोशल मीडिया पर चर्चा में है।

Proud Indian 🇮🇳 we need more athletes like you mahi.

कैप्टन कूल धोनी इस फोटो में सेना की वर्दी में हैं और अपने जूते पॉलिश करते नजर आ रहे हैं। फैंस धोनी की फोटो को देख कर उनपे फिदा होते जा रहे हैं। लोग धोनी की सादगी और सरलता की तारीफ कर रहे हैं।

He is legend 😍🙏 no doubt why he is so grounded to the earth 🇮🇳 Many will inspire to see you captain 😍😊

— Arnab Layek🇮🇳 (@arnab_layek92) August 5, 2019